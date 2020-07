Vinjena slovenska voznica na Hrvaškem ob 1400 evrov

Slovenka pri sebi ni imela vozniškega dovoljenja in je žalila policiste, ki so opravljali svoje delo.

Hrvaški policisti so v nedeljo v Omišlju na Krku ustavili 41-letno slovensko državljanko med nepravilnim prehitevanjem kolone vozil. Slovenka ni imela vozniškega dovoljenja in je žalila policiste, izmerili pa so ji nekaj manj kot 2,1 promila alkohola v krvi. Sodnik za prekrške ji je prisodil 10.600 kun oziroma 1400 evrov kazni.

Slovenko je policija ujela, medtem ko je pretekli konec tedna v primorsko-goranski županiji izvajala okrepljen nadzor prometa z namenom preprečevanja prometnih nesreč. Od petka do nedelje so zabeležili več kot 300 prometnih prekrškov, piše STA.

Zaradi alkohola so testirali 178 voznikov, največjo koncentracijo alkohola v krvi (2,07 promila) pa so ugotovili prav pri omenjeni 41-letni slovenski voznici, ki so jo ustavili v Omišlju nekaj po 19. uri. Z osebnim vozilom znamke nissan juke slovenskih registracijskih oznak je nepravilno prehitevala kolono vozil, je danes sporočila policijska uprava s sedežem na Reki.

Slovenko so pridržali na policijski postaji

Kot so dodali, pri sebi ni imela vozniškega dovoljenja ter je žalila policiste, ki so opravljali svoje delo. Pridržali so jo na policijski postaji, po končanem postopku pa tudi ovadili sodniku za prekrške. Zaradi več prekrškov mora plačati 1400 evrov kazni, tri mesece pa ne bo mogla upravljati z vozili na Hrvaškem, so še objavili na spletni strani primorsko-goranske policijske uprave, še poroča STA.