Alkoholizirani voznik trčil v 78-letno peško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste so v četrtek okoli 19. ure obvestili o prometni nesreči zunaj Kobarida, v kateri sta bila udeležena starejša peška in voznik osebnega avtomobila. Voznik je s sprednjim delom avtomobila zadel 78-letnico, ki je hodila ob vozišču. V trčenju je peška utrpela hujše poškodbe in obležala ob desnem robu cestišča.