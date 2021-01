Na Hrvaškem potrdili 902 novi okužbi

V Pekingu so po današnji potrditvi sedmih okužb z novim koronavirusom uvedli delno zaprtje. Okoli 1,6 milijona prebivalcem kitajske prestolnice so prepovedali, da bi zapustili mesto. Mestne zdravstvene oblasti pa so sporočile, da so v Pekingu potrdili prva dva primera okužbe z britanskim sevom novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiv.

Od sedmih okužb so jih šest potrdili v južnem okrožju Daxing. V tem okrožju so ugotovili tudi prva dva potrjena primera britanskega seva novega koronavirusa. Vseh 1,6 milijona prebivalcev okrožja odslej ne sme oditi iz mesta, če nimajo posebnega dovoljenja in če v zadnjih treh dneh na testu niso bili negativni na okužbo.

Oblasti okrožja so prepovedale tudi zbiranja več kot 50 ljudi in poroke, glede pogrebov pa so odločili, da jih morajo "poenostaviti". Vsi učenci osnovnih in srednjih šol morajo imeti pouk na daljavo, zaprli so tudi vrtce. V petih naseljih, kjer so ugotovili okužbe, pa morajo vsi stanovalci ostati doma.

Kitajska, kjer se je novi koronavirus konec leta 2019 prvič pojavil, je bila v boju proti širjenju virusa uspešna s strogimi ukrepi, omejitvami potovanj in množičnim testiranjem. Zadnje tedne pa se znova sooča s porastom okužb, še posebej na severu države, kjer so oblasti zaradi več manjših lokalnih izbruhov znova uvedle stroge karantenske ukrepe in množično testiranje, pripravljajo pa se tudi na selitev vaščanov celotnih vasi v nov velik center za karanteno, ki ga gradijo v predmestju mesta Shijiazhuang.

Za okoli tri milijone ljudi v severovzhodni provinci Jilin pa od ponedeljka velja zaprtje, potem ko je trgovski potnik okužil več kot sto ljudi. Iz države so sicer danes poročali o skupno 130 novih okužbah z novim koronavirusom, poroča STA.