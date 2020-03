Na Hrvaškem potrdili 12. primer okužbe s koronavirusom

Na zagrebški infekcijski kliniki so danes potrdili še en primer okužbe z novim koronavirusom. S tem se je število okuženih na Hrvaškem povzpelo na 12, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Novi okuženi je bil v bližnjem stiku z drugim okuženim v Varaždinu. Medtem so tretji primer potrdili tudi v Republiki Srbski v BiH.

Hrvaški časnik Jutarnji list na spletu dodaja, da gre za četrto osebo s koronavirusom v Varaždinu. Okužbe so do zdaj potrdili tudi pri treh osebah v Zagrebu in pri petih na Reki, poroča STA.

Na Hrvaškem so do zdaj opravili več kot 300 testiranj, pod zdravstvenim nadzorom pa je 4.000 ljudi, še poroča časnik.

Tretji okuženi v avtomobilu skupaj s prvim primerom

Še en primer okužbe so medtem po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdili v Bosni in Hercegovini, kjer so do zdaj zaznali skupno tri okužbe, vse v srbski entiteti Republiki Srbski, poroča STA.

Gre za moškega iz Čelinca, ki je iz Italije pripotoval v istem avtomobilu kot prvi okuženi. Po podatkih zdravstvenih oblast je okuženi v dobrem zdravstvenem stanju in nima pomembnih kliničnih simptomov virusa. Osebe, ki so bile z njim v stiku, bodo ostale v 14-dnevni izolaciji.

Na Islandiji izredne razmere

Na Islandiji pa so v petek zaradi nadaljnjega širjenja virusa razglasili izredno stanje. V petek so namreč med šestimi novimi primeri okužbe ugotovili prva dva primera, ki nista bila povezana z mednarodnimi potovanji.

Islandija ima trenutno 43 potrjenih okužb, večina pa se je z boleznijo okužila po potovanju po Italiji in Avstriji.