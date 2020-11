Na Hrvaškem padel nov rekord

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 10.194 testih potrdili 3.603 okužbe z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okuženih do zdaj. Umrlo je 56 bolnikov s covid-19, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite, ki pripravlja sveženj ostrejših epidemioloških ukrepov.

Do danes so na Hrvaškem največje število dnevnih okužb potrdili 21. novembra, ko so ob opravljenih 9.877 testih potrdili 3.573 okužb. Največ umrlih v 24 urah so imeli prejšnji petek, ko je bilo 57 smrtnih žrtev covid-19, navaja STA.

Največ na novo okuženih na območju Zagreba

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah znova največ na novo okuženih potrdili na območju Zagreba, kjer so našteli 734 novih primerov. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 334 novih okužb, kar je največ od izbruha epidemije na Hrvaškem. Iz Istrske županije so poročali o 86 novih primerih, poroča STA.

Na ventilatorjih je 240 ljudi

Na Hrvaškem je trenutno 20.691 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 2.136 bolnikov s covid-19, na medicinskih ventilatorjih je 240 ljudi. Od 25. februarja, ko so imeli prvi primer, so v državi potrdili več kot 111.600 okužb z novim koronavirusom. V preteklih devetih mesecih je s covid-19 umrl 1.501 bolnik. Okrevalo je 89.425 ljudi. V samoizolaciji je več kot 45.500 ljudi. Opravili so skupno skoraj 702.300 testov, so še sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite.

Na mizi tudi predlog o zapiranju gostinskih lokalov

Na Hrvaškem načrtujejo, da bodo zaradi slabšanja stanja v državi do konca tedna zaostrili epidemiološke ukrepe. Zlasti skrbi vse večje število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. O tem je razpravljala tudi hrvaška vlada. Končne ukrepe bo predvidoma v četrtek objavil nacionalni štab civilne zaščite, še piše STA.

Na mizi naj bi bili predlogi o dodatnem omejevanju delovanja ali celo zapiranju vseh gostinskih lokalov. Vrata naj bi začasno zaprli kinodvorane in gledališča, srednje šole naj bi začele pouk na daljavo. Dodatno naj bi omejili število potnikov v vozilih javnega prometa in tudi število ljudi na organiziranih dogodkih, ne glede na to, ali gre za javne shode ali družinska srečanja. Nekateri epidemiologi so predlagali, da bi zaprli tudi cerkve, maše pa naj bi predvajali na spletu, radiu in televiziji.

Ostri ukrepi bodo veljali do božiča

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v torek napovedal, da bodo ostrejši ukrepi veljali do božiča. Novinarjem je pojasnil, da želijo z dodatnimi ukrepi predvsem ohraniti stabilnost zdravstvenega sistema in gospodarstva. Povedal je, da ne bo popolnega zapiranja gospodarstva, kot je bilo spomladi po izbruhu epidemije v državi, še poroča STA.