Na hrvaškem otoku divja velik požar, v akciji skoraj 100 gasilcev

Na hrvaškem otoku Čiovo je okoli opoldneva zagorelo. Gori med krajema Okrug Gornji in Okrug Donji. Požar gasi 90 gasilcev, je sporočil poveljnik lokalnih gasilcev Ivan Kovačević. Dodal je, da gorijo nasadi oljk, grmičevje ter borov gozd, stanovanjske hiše pa za zdaj niso ogrožene.

Na terenu je skupno 13 gasilskih ekip z območja Trogirja, kar pomeni 90 gasilcev in 27 gasilskih vozil. V pomoč gasilcem so na kraj požara napotili tudi helikopter in tri letala za gašenje požarov.