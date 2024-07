Na Hrvaškem alarm: pripravlja se neurje

Hrvaška državna meteorološka služba (DHMZ) je za vso državo izdala opozorilo. Mogoči so nalivi, grmenje in močan veter, napovedujejo vremenoslovci.

V veljavi je rumeno opozorilo zaradi neviht v večjem delu države, oranžno opozorilo pa na dubrovniškem, splitskem in kninskem območju. Prebivalce na jugu države opozarjajo zaradi visokih temperatur, mogočih neviht in močnega vetra.

Od četrtka bo po vsej Hrvaški večinoma suho in vsaj deloma sončno, zelo toplo in vroče.

Dnevne temperature bodo postopno naraščale, tako da bodo večinoma od 26 do 31 stopinj Celzija. Na Jadranu bo čez dan večinoma sončno in vroče, ponoči bo pihala zmerna in ponekod močna burja, ki bo od petka oslabela in se obrnila na severozahodnik, napovedujejo vremenoslovci z DHMZ.