Na Hrvaškem 241 novih primerov okužb, največ v prestolnici

Potem ko so imeli na Hrvaškem včeraj največ na novo okuženih v tem tednu, so današnje številke manjše. V zadnjih 24 urah so opravili 4.352 testiranj in potrdili 241 novih primerov okužbe s covid-19.

Aktivno obolelih je na Hrvaškem trenutno 1.447, od katerih se jih 289 pacientov zdravi v bolnišnicah, na respiratorju jih je 23. Umrli sta dve osebi.

Okužen tudi predsednik hrvaškega parlamenta

Včeraj so okužbo potrdili tudi pri predsedniku hrvaškega parlamenta Gordanu Jandrokoviću (HDZ), so sporočili iz njegovega urada. Kot so še navedli, je Jandroković v večernih urad dobili izvid testa, ki je pokazal, da je pozitiven. Ima blage simptome, počuti se dobro in je doma, so še poudarili.

Jandroković je šel v sredo v 14-dnevno samoizolacijo, potem ko je bil v stiku z okuženim šefom svojega urada. V samoizolaciji je od srede tudi eden od petih podpredsednikov sabora Željko Reiner (HDZ).