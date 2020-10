Na Hrvaškem 333 novih okužb in sedem smrtnih žrtev covid-19

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 4.793 testih potrdili 333 okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo sedem bolnikov, je potrdil tamkajšnji nacionalni štab civilne zaščite. Gre za najvišje dnevno število na novo okuženih v tem tednu. V štirih dneh so na Hrvaškem potrdili skupno 960 novih okužb.

Novo žarišče je v Sisaško-moslavški županiji, v kateri so v preteklih 24 urah zabeležili 59 novookuženih. Med njimi je večina udeležencev predstavitve knjige v vasi Gornja Jelenska blizu Siska. Iz Splitsko-dalmatinske županije poročajo o 29 novih primerih. V Primorsko-goranski županiji so v preteklih 24 urah potrdili osem novih okužb, v Istrski pa ni bilo na novo okuženih, navaja STA.

V bolnišnici 286 bolnikov

Na Hrvaškem je trenutno 1446 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 286 bolnikov, med njimi jih je 23 priključenih na ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 17.160 ljudeh. Zaradi covid-19 jih je do zdaj umrlo 291. Okrevalo je 15.423 ljudi. Do zdaj so izvedli nekaj manj kot 317.200 testov, je še sporočil nacionalni štab.

V samoizolaciji je 8266 ljudi. Med njimi tudi hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs, potem ko so okužbo z novim koronavirusom v četrtek popoldan potrdili pri enem od voznikov na ministrstvu.

Člani hrvaškega štaba civilne zaščite se bodo danes sestali s predstavniki hrvaških gostincev in organizatorjev glasbenih dogodkov. Namestnik načelnika štaba Damir Trut je napovedal, da se bodo pogovarjali o priporočilih epidemiologov za obratovanje lokalov v jesenskih in zimskih pogojih. V pogovoru za komercialno televizijo RTL je v četrtek zvečer zavrnil ugibanja medijev, da bi odprli tudi temo prepovedi ponudbe alkohola v lokalih, za kar so se že odločili v nekaterih evropskih državah, še piše STA.