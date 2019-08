Na hongkonškem letališču spopadi med policijo in protestniki

Na hongkonškem letališču, kjer že peti dan zapored potekajo protesti, so izbruhnili spopadi med protiizgredniško policijo in protestniki. Policija je uporabila tudi solzivec, da bi razgnala protestnike, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protestniki so ustavili policijsko vozilo z okoli 20 policisti, ki je spremljalo reševalno vozilo, ki je z letališča odpeljalo nekega moškega. Policisti so zapustili svoje vozilo in uporabili solzivec, da so sprostili pot. Najmanj dve osebi so pri tem aretirali.

Spopadi med policijo in protestniki so izbruhnili tudi v letališki zgradbi, kamor je policija vstopila ob 23. uri po lokalnem času (17. po srednjeevropskem času).

Protesti na hongkonškem letališču potekajo že pet dni. V ponedeljek in danes so odpovedali vse odhode letal, potem ko so protestniki zasedli letališke prostore za odhode. Danes so zaradi nadaljevanja protestov onemogočili prijave na let, saj so udeleženci protestov potnikom na različne načine preprečevali dostop do območja za odhodne lete.

Nekateri potniki so pokazali razumevanje do protestnikov, medtem ko so se drugi z njimi sprli.

Napeto že več kot dva meseca

Protesti so del demonstracij, ki ulice Hongkonga hromijo že več kot dva meseca. Demonstracije so se začele kot nasprotovanje predlogu zakonodaje, ki bi omogočila izročanje osumljencev Kitajski. Razširile so se v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo.

V zadnjih dveh tednih je proteste zaznamovalo tudi nasilje, tako na strani protestnikov kot policije. Slednja je večkrat streljala na protestnike z gumijastimi naboji in proti njim uporabila solzivec, ti pa so policiste napadali nazaj.

