Protestniki v Hongkongu kljub policijski prepovedi znova na ulicah

Več sto protestnikov se je danes zbralo v mestnem parku Victoria. Tam so se pogumno spopadli z vlažnim in vročim vremenom ter policijsko prepovedjo protestnega pohoda, ki so ga načrtovali iz parka po vzhodnem delu otoka Hongkong. Shod v samem parku je medtem dovoljen.

Policija ni izdala niti dovoljenja za protest v mestni soseski Sham Shui Po, ki je soseska delavskega razreda. Kljub prepovedi se je shod odvil tudi tam.

rotestniki so več ur blokirali križišča po vsem mestu. Na več lokacijah je policija proti njim uporabila solzivec, Foto: Reuters

Protesti tudi ponoči

Vrsta protestov se je odvijala tudi ponoči. Protestniki so več ur blokirali križišča po vsem mestu. Na več lokacijah je policija proti njim uporabila solzivec, 16 oseb je bilo aretiranih, večinoma pa so shodi potekali brez spopadov z možmi v modrem.

Protestniki so namreč uporabili novo strategijo, s katero se želijo karseda izogniti neposrednim konfrontacijam s policijo. "Naš cilj je nič ranjenih, nič krvi in nič aretacij," je povedal 17-letni protestnik. Medtem ko so tako v preteklosti vztrajali na istem mestu dalj časa, se zdaj njihove lokacije hitro menjavajo.

Prav tako se tretji in s tem zadnji dan nadaljujejo protesti na mestnem letališču. Ta protest naj bi zahteve gibanja predstavil prihajajočim obiskovalcem.

Proti izročanju osumljencev Kitajski

Demonstracije v Hongkongu so se začele pred več kot dvema mesecema kot nasprotovanje predlogu zakonodaje, ki bi omogočila izročanje osumljencev Kitajski. Razširile so se v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo.

Kitajska voditeljica Carrie Lam sicer zahteve protestnikov zavrača.

Kitajska je ob tem v soboto pozvala Veliko Britanijo, katere kolonija je bil nekdaj Hongkong, naj se ne vmešava v proteste. V petek je namreč britanski zunanji minister Dominic Raab poklical Lamovo in izpostavil potrebo po "neodvisni preiskavi" nedavnih dogodkov.

"Kitajska zahteva, da se britanska stran nemudoma odreče vsem dejanjem, ki se vmešavajo v zadeve Hongkonga in kitajske notranje zadeve," je v soboto sporočila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying.