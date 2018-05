Na Havajih zaradi izbruha vulkana evakuirali prebivalce #video

Na Havajih je izbruhnil vulkan, zaradi česar so pristojne oblasti več kot 10 tisoč ljudi zaprosile, naj zapustijo svoje domove. Vulkan Kilauea sicer velja za enega izmed najaktivnejših na svetu.

Vulkan je izbruhnil po več potresnih sunkih. Foto: Reuters

Video: Planet TV

Dim, ki je spremljal vročo lavo, se je širil skozi gozd, potem ko se je vulkan prebudil po več potresnih sunkih.

''Zvok ob izbruhu je bil neverjetno močan in podoben eksploziji, barva lave ima nekakšno moč, ki je ne moreš pozabiti,'' je povedala domačinka, ki so jo z družino že evakuirali na varno. Za prebivalce so odprti centri, zatočišča, kjer lahko varno prenočijo, poroča britanski BBC.