Na "Domoljubnem shodu" v Črni gori 50.000 ljudi

Na Trgu neodvisnosti v črnogorski prestolnici Podgorica se je na shodu v nedeljo zvečer zbralo 50.000 ljudi, ki nasprotujejo novi večini pod vodstvom prosrbske liste Za prihodnost Črne gore. Udeleženci so vzklikali "Ne damo Črne Gore". "Domoljubni shod" je minil brez incidentov, so poročale tuje tiskovne agencije.

Poziv za shod se je na družbenih omrežjih pojavil po nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih je Demokratska stranka socialistov (DSP) predsednika Mila Đukanovića izgubila oblast po 30 letih. Večino v črnogorskem parlamentu je dobila prosrbska in proruska lista Za prihodnost Črne gore skupaj z listama Mir je naša nacija in Črno na belem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug so udeleženci nosili črnogorske zastave, slišale so se stare črnogorske pesmi, med vzkliki iz množice pa največkrat "Ne damo države, ne damo Črne Gore". Sodeč po sporočilih govornikov in množice, je bilo zborovanje usmerjeno proti trem koalicijam, ki so skupaj slavile na volitvah. Shod je minil mirno, brez incidentov, zaključil pa se je s himno Oj svetla majska zora in množičnim pohodom z baklami, piše STA.

"Črna gora vas kliče, nimate izgovora"

Kdo je zborovanje organiziral, ni povsem jasno. Organizatorji so se podpisali kot "črnogorske domoljubne organizacije". V vabilu pod črnogorsko zastavo pa so zapisali: "Črna gora vas kliče, nimate izgovora."

Črnogorski premier Duško Marković je pred začetkom shoda na Twitterju zapisal, da je "Črna gora večna", medtem ko je njegova Demokratska stranka socialistov zanikala ugibanja, da bi sodelovala pri organizaciji zborovanja, piše STA.

Shod je potekal kljub ukrepom zaradi epidemije novega koronavirusa, ki prepovedujejo zbiranje več kot sto ljudi. Uvod vanj pa je bil že v četrtek na Cetinju, kjer se je po ulicah nekdanje črnogorske prestolnice sprehodilo na tisoče protestnikov s črnogorskimi zastavami, še navaja Hina, še povzema STA.

Preberite še: