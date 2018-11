Na češki kliniki po operacijah več primerov sepse

Zaenkrat še ni znano, kako da je pri pacientih v manjši kliniki tik ob meji s Poljsko prišlo do zastrupitve krvi, saj preiskava še poteka.

Po podatkih zdravstvenega ministrstva bi lahko do sepse prišlo zaradi nečistoč pri sredstvih za anestezijo. Operacije, po katerih so osebe zbolele, so opravile različne zdravstvene ekipe, zato je malo verjetno, da je razlog človeška napaka, povzemajo tuji mediji in dodajajo, da gre pri vseh obolelih za Čehe.