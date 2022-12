Moskva: Odnosi med Rusijo in ZDA kljub izmenjavi zapornikov še vedno v krizi

Po besedah Peskova so pogovori z ameriškimi oblastmi "omogočili ruskemu državljanu, ki so ga Američani pravzaprav 14 let držali v ujetništvu, da se je vrnil v svojo državo".

Vezi in odnosi med Rusijo in ZDA so kljub nedavni izmenjavi zapornikov, v okviru katere se je v ZDA v zameno za ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta vrnila košarkarica Brittney Griner, še vedno v krizi, so danes sporočili iz Moskve. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova so odnosi med državama "še vedno v žalostnem stanju".

"Verjetno je napačno delati kakršnekoli hipotetične zaključke, da bi to lahko bil korak k premagovanju krize, ki jo imamo trenutno v dvostranskih odnosih," je za ruski časnik Izvestija dejal Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po njegovih besedah so pogovori z ameriškimi oblastmi "omogočili ruskemu državljanu, ki so ga Američani pravzaprav 14 let držali v ujetništvu, da se je vrnil v svojo državo".

Zamenjali trgovca s smrtjo in košarkarsko zvezdnico

55-letnega Buta, znanega tudi pod vzdevkom trgovec s smrtjo, ki je v ZDA od leta 2012 prestajal 25-letno zaporno kazen, so ameriške oblasti iz zapora izpustile v četrtek, v okviru izmenjave zapornikov v Abu Dabiju. V zaporu je pristal zaradi obtožb o oboroževanju upornikov v nekaterih najbolj krvavih spopadih po svetu.

V zameno zanj so ruske oblasti iz zapora izpustile 32-letno košarkarsko zvezdnico Brittney Griner, ki je bila pred tem obsojena na devet let zapora, potem ko so jo februarja aretirali na moskovskem letališču, ker so pri njej našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja. Košarkarica se je danes že vrnila v ZDA.