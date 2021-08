Moški zaradi zavračanja maske obsojen na zaporno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Singapur je znan po strogih pravilih in kaznih za kršenje ukrepov proti koronavirusu.

Singapur je znan po strogih pravilih in kaznih za kršenje ukrepov proti koronavirusu. Foto: Getty Images

Štiridesetletnega Benjamina Glynna je sodišče spoznalo za krivega v več točkah obtožnice, v kateri so mu oblasti očitale nenošenje maske na vlaku in kršenje javnega reda in miru ter žaljenje državnih uslužbencev, kasneje na zaslišanju na sodišču.

Glynn je obtožbe označil za nezakonite in sodišče pozval, naj mu vrne potni list, da bi se lahko vrnil k družini v Združeno kraljestvo, poroča BBC.

Mislil je, da singapurski zakoni zanj ne veljajo

Sodnik je ob obsodbi izjavil, da je Glynnovo prepričanje, da singapurski zakoni zanj ne veljajo, popolnoma zgrešeno.

Singapur je sicer znan po strogih pravilih in kaznih za kršenje ukrepov proti koronavirusu. Glynn tako ni prvi, ki je iz tega razloga končal v zaporu. Več tujim delavcem so zaradi kršenja ukrepov ukinili tudi delovna dovoljenja.