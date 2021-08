Izraelu hitro rastejo okužbe, sledijo strožji ukrepi

Izrael z današnjim dnem uvaja dodatne omejitvene ukrepe, potem ko so zabeležili hiter porast števila okužb z novim koronavirusom v državi. Po novem so covidna potrdila obvezna za vstop v večino javnih prostorov, med drugim za restavracije, kulturne ustanove, hotele in fitnese. Na Novi Zelandiji so v zadnjem dnevu potrdili še devet okužb z novim koronavirusom, dan potem ko je v državi začelo veljati strogo zaprtje zaradi prve potrjene okužbe v pol leta.

Enak ukrep velja za vernike ob vstopu v sinagoge, mošeje in cerkve, če je tam več kot 50 ljudi. Omejili so še število ljudi v trgovinah in nakupovalnih središčih na enega človeka na sedem kvadratnih metrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelsko ministrstvo za zdravje je nove ukrepe naznanilo že v nedeljo, danes pa so začeli veljati.

Po zagonu kampanje cepljenja lani decembra je Izrael dolgo veljal za eno najuspešnejših držav na tem področju, cepljenih je več kot 58 odstotkov prebivalcev. V zadnjih tednih se soočajo z izbruhom bolj nalezljive koronavirusne različice delta, zaradi česar so prejšnji mesec znova uvedli del omejitvenih ukrepov.

Ni še cepljenih milijon Izraelcev

Foto: Reuters V zadnjih tednih so začeli deliti tudi poživitvene odmerke starejšim osebam, vse pa pozivajo, naj se cepijo. Zaenkrat se ni cepilo okoli milijon Izraelcev, ki bi se lahko.

Po podatkih ministrstva za zdravje so v torek potrdili več kot 8.700 novih okužb, kar je največ od januarja.

Covidno potrdilo v državi je za številna področja javnega življenja obvezno za vse starejše od treh let. Otroci do 12. leta starosti in tisti, ki se ne smejo cepiti, lahko predložijo tudi negativen hitri test, ki ne sme biti starejši od 24 ur.

Na Novi Zelandiji potrdili nove okužbe z novim koronavirusom

Novozelanskda premierka Jacinda Ardern je ob strogem zaprtju pojasnila, da so vsi novi primeri povezani z okužbo, ki so jo potrdili v torek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ardernova je danes potrdila, da se v državi širi koronavirusna različica delta.