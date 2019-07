Moški brez zaščite plezal po najvišjem nebotičniku v Veliki Britaniji #video

Po londonski stolpnici Shard, najvišjem nebotičniku v Veliki Britaniji, je davi brez vsakršne zaščitne opreme plezal moški, o čigar identiteti mediji ne poročajo. K moškemu so po nevarnem podvigu na 310 metrov visokem poslopju iz stekla in kovine pristopili policisti, a jo je odnesel brez aretacije.

Kot je sporočila policija, so ob 5.15 po lokalnem času (6.15 po srednjeevropskem) prejeli obvestilo, da se po nebotičniku brez vrvi in druge opreme vzpenja človek.

Proti poslopju, ki leži v središču Londona, nedaleč od Temze, so se takoj odpravili reševalci in gasilci, je še sporočila policija, upravljavec nebotičnika pa je povedal, da so iz varnostnih razlogov zaradi nevarnega podviga za nekaj časa zaprli nekatera območja okoli zgradbe.

Policija se je medtem že pogovorila z avanturističnim plezalcem, ki pa jo je odnesel brez aretacije. Tuje tiskovne agencije in britanski BBC ne poročajo, kdo je ta izzivalec usode, prav tako ni znan njegov motiv za nevarni podvig.

Francoski spiderman: Nisem bil jaz

Najbolj znani izvajalec tovrstnih plezanj, "francoski spiderman" Alain Robert, je za francosko tiskovno agencijo AFP že povedal, da ni avtor današnjega podviga v Londonu, saj je trenutno v Indoneziji.

Je pa tudi že Robert plezal po londonskih stolpnicah. Oktobra lani je, tedaj pri 56 letih, splezal na 46 nadstropij visoko stolpnico v londonskem Cityju, njegovo dejanje pa je začasno ohromilo finančno središče britanske prestolnice.

Najvišja stolpnica v Evropi

Stolpnica Shard je ena izmed najbolj priljubljenih Londonskih turističnih atrakcij, njena gradnja pa je trajala kar tri leta, za javnost so jo odprli leta 2012. Ima kar 72 nadstropij in razgledno teraso na višini 244 metrov. V njej so pisarne, restavracije in nakupovalno središče ter luksuzni hotel.