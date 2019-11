Močan potres danes stresel Grčijo

Po včerajšnjem rušilnem potresu v Albaniji magnitude 6,4, v katerem je življenje izgubilo 26 ljudi, več kot 650 je ranjenih, je danes ob 7.23 uri zatreslo Grčijo.

Žarišče potresa je bilo v morju na globini 55 kilometrov, 270 kilometrov južno od Aten, so sporočili iz Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC).

Po poročanju grških medijev so se tla tresla okoli 30 sekund, potres so čutili po celi državi. Tresenje tal so zaznali tudi v Libiji in Turčiji.

Informacij o morebitni škodi ali poškodovanih zaenkrat ni.