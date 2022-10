Mobilizirani ruski vojaki: "Ne vemo, kje smo, rove kopljemo z rokami" #vŽivo

244. dan ruske invazije na Ukrajino. V najnovejših posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, mobilizirani ruski vojaki trdijo, da so jih na polja Ukrajine "vrgli kot pse" brez informacij, navodil in opreme.

06.20 Mobilizirani ruski vojaki: "Ne vemo, kje smo, rove kopljemo z rokami"

Vojaki, ki pravijo, da prihajajo iz Krasnodarja na jugu Rusije, trdijo, da so jih po mesecu dni prevoza med različnimi lokacijami odvrgli "nekje na poljih Ukrajine" brez radia, streliva in zdravil. Pravijo, da sploh ne vedo, kje so, poroča Telegraph.

2/ Rough transcript/translation (with thanks to @altryne):



Dear our, so to speak, the authorities of the Russian Federation, the so-called Ministry of Defence, we are mobilised from the Krasnodar Territory. pic.twitter.com/lkMzyWpiAO — ChrisO (@ChrisO_wiki) October 21, 2022

Dodali so, da živijo v luknjah, izkopanih z golimi rokami, in v njih spijo pri izjemno nizkih temperaturah. "Dva človeka sta tako bolna, da sta hospitalizirana," trdijo možje. Povedali so tudi, da so morale družine plačevati celo vojaške uniforme, zato so morali "kopati luknje z golimi rokami, ker niso imeli lopat".

"Ni lopate, ničesar. Živimo na polju. Prinesejo nam hrano, dvakrat dnevno. Kurimo ogenj, sekamo drevesa in kopljemo. Dali so nam kalašnikovke in bajonete. Vsi smo bolni, a tu ni medicinske pomoči," je povedal eden izmed njih.