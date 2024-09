Množično strejanje v Alabami: štirje mrtvi, več deset ljudi ranjenih

V množičnem streljanju na priljubljenem zabaviščnem območju v Birminghamu v ameriški zvezni Alabama so umrli najmanj štirje ljudje, več deset je ranjenih, poroča CNN.

Kot je sporočila tamkajšnja policija, je v soboto, nekaj po 23. uri, več strelcev izstrelilo več strelov na skupino ljudi na območju Five Points Sout. Ljudje so se sprehjali po ulicah, ko so odjeknili streli.

Na kraju dogodka sta umrla dva moška in ženska, četrta žrtev je umrla v bolnišnici, je za CNN povedal policist Truman Fitzgerald. Več deset ranjenih so prepeljali v bližnje bolnišnice. V kakšnem stanju so, zaenkrat ni znano.

Prav tako policija še ni izsledila osumljencev. Detektivi ugotavljajo, ali so se strelci mimo pripeljali z vozilom ali so pristopili do žrtev, je dodal Fitzgerald.