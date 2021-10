Množični protesti: 89 odstotkov Poljakov proti "Polexitu" #foto

Protesti so poleg prestolnice potekali še v Gdansku, Poznanju, Szczecin, Krakovu in več drugih mestih.

K protestom je pozval vodja največje opozicijske stranke Državljanska platforma, nekdanji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Foto: Reuters

Danes je vladi pod vodstvom konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) Tusk očital, da želi Poljsko popeljati iz EU. "Mesto Poljske je v Evropi," je dejal pred protestniki v Varšavi. "Zmagali bomo, ker nas je več," je še dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Warsaw’s ready to march 🇵🇱



Poland’s ready to defend European values and EU membership 🇪🇺



When choices are clear & important people know all too well the EU is on their side ✊🏻 pic.twitter.com/5sHt8bFkgF