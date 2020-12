"Mislim, da obvezno cepljenje ni prava smer, še posebej ne za ta cepiva," je na tiskovni konferenci v Ženevi dejala vodja oddelka WHO za cepljenje Kate O'Brien. "Precej bolje je spodbujati in olajšati cepljenje brez zahtev," je dodala.

Dejala je še, da sicer obstajajo poklici, v katerih bi lahko cepljenje proti covid-19 zahtevali ali toplo priporočali, kot je zdravstveno osebje na oddelkih za intenzivno nego, saj bi to pripomoglo tako k njihovi varnosti kot varnosti bolnikov.

Strokovnjaki WHO sicer priznavajo, da ne bo preprosto prepričati splošne javnosti, naj se cepi, ko bo cepivo na voljo.

Michael Ryan, ki je pri WHO pristojen za izredne razmere, je poudaril, da se morajo ljudje vprašati, kaj so pripravljeni storiti za to, da zaščitijo sebe in druge. "Zgodba o cepivih je dobra zgodba. Gre za zmago človeka nad mikrobnim nasprotnikom," je poudaril in dejal, da je ljudi treba prepričati o tem. (STA)