Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je pred zasedanjem Sveta EU za okolje v Bruslju na dvostranskem srečanju sestal z evropsko komisarko za okolje, vodno odpornost in krožno gospodarstvo Jessiko Roswall. Beseda je med drugim tekla o zmanjševanju posledic podnebnih sprememb in izrednih vremenskih dogodkov ter o upravljanju zveri.

V pričakovanju nove strategije EU za vodno odpornost sta se minister in komisarka strinjala, da mora tudi Unija več pozornosti nameniti preventivnemu delovanju in proaktivnemu načrtovanju ukrepov za zmanjševanje posledic podnebnih tveganj in izrednih dogodkov, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Novak poudaril nujnost zagotavljanja sredstev tudi za najmanjša naselja

Novak je ob tem, kot so zapisali, poudaril, da morajo evropske politike upoštevati specifike po posameznih članicah, tako v mestih kot v podeželskih območjih, pri čemer je poudaril, da je nujno zagotavljati sredstva tudi za najmanjša naselja.

Na področju ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti je Novak po navedbah ministrstva izpostavil velik delež zavarovanih območij in območij Nature 2000 v Sloveniji ter poudaril prizadevanja, ki da pogosto presegajo evropske ali globalne standarde. Izrazil je pričakovanje, da bo to prepoznala tudi Evropska komisija in takšne napore upoštevala v prihodnjih politikah in finančnih instrumentih.

S komisarko naj bi se strinjala, da bo to še posebej pomembno v okviru načrtovanja naslednjega večletnega finančnega okvirja EU 2028–2034. Komisarka je ob tem napovedala tudi uvedbo t. i. kreditov za naravo, ki bodo namenjeni podpiranju financiranja prizadevanj za ohranjanje narave ter spodbujanju naložb.

Posebna pozornost namenjena izzivom upravljanja velikih zveri

Posebna pozornost je bila po pojasnilih ministrstva namenjena tudi izzivom upravljanja velikih zveri, predvsem rjavega medveda. Novak je komisarko seznanil, da je populacija rjavih medvedov v Sloveniji dosegla raven, ki bistveno presega ugodno stanje in otežuje sobivanje z ljudmi.

Zaprosil je tudi za nasvete glede alternativnih možnosti za upravljanje populacije, s čimer bi se izognili odstrelu, ter napovedal, da bo možnosti preselitve živali preveril tudi z ministri drugih držav članic. Komisarka se je strinjala, da gre za velik izziv sobivanja, ki zahteva usklajevanje varstva narave in živali kot tudi kmetov ter lokalnega prebivalstva.

Minister je komisarko na koncu povabil na obisk v Slovenijo.

Poudaril je potrebo po celostnem upravljanju obalnih območij

V nadaljevanju se je Novak udeležil tudi ministrskega dogodka, ki ga je gostil komisar za oceane in ribištvo Costas Kadis. Razprava je bila osredotočena na napredek pri izvajanju glavnih mednarodnih sporazumov, kot je sporazum o zaščiti biotske raznovrstnosti v območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, ter na priprave na tretjo konferenco o oceanih, ki bo potekala junija v Franciji.

Minister je v svojem prispevku med drugim poudaril, da mora prihodnji program Evropske komisije ustrezno odgovoriti tudi na izzive in posledice podnebnih sprememb, zlasti na zelo občutljiva obalna območja in mesta, ki se spopadajo z naraščanjem morske gladine. Izpostavil je potrebo po celostnem upravljanju obalnih območij ter prilagoditvenih ukrepih, ki bodo upoštevali prebivalstvo in ranljivost obalnih skupnosti.

Slovenija je lahko z 42 kilometri morske obale in tremi v evropskem pogledu manjšimi obalnimi mesti po njegovem mnenju primerna lokacija za pilotni projekt, kako varovati obalna mesta pred dvigovanjem gladine morja in zaščititi ljudi.