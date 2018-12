Milorad Dodik začel čistko, tudi v Sloveniji

Predsedstvo BiH je danes odpoklicalo veleposlanike iz 21 držav, tudi iz Slovenije, kot tudi diplomatske predstavnike iz številnih mednarodnih organizacij. Do koraka prihaja, potem ko sta predsedujoči predsedstvu Milorad Dodik in hrvaški član predsedstva Željko Komšić v začetku meseca napovedala, da bosta zahtevala umik dela diplomatov.

Iz urada predsedstva BiH so danes kratko sporočili, da so na izredni seji odpoklicali veleposlanike iz 21 držav, med katerimi je tudi veleposlanik BiH v Sloveniji Slavko Vučurević. Nekdanji župan mesta Trebinje je veleposlaniške naloge v Ljubljani prevzel letošnjo pomlad.

Med drugim so danes odpoklicali tudi veleposlanike iz Srbije, Črne gore in Hrvaške, pa tudi iz Nemčije, Velike Britanije, Kanade, Italija, Japonske in Svetega sedeža, kot tudi vodjo misije BiH pri Združenih narodih v New Yorku ter vodje misij pri Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Niso pa sporočili, koga bodo imenovali na izpraznjena diplomatska mesta.

Nekdanji župan Trebnjega Slavko Vučurević je bil veleposlanik BiH v Sloveniji od letošnje pomladi. Foto: STA

Spremembe napovedal že v predvolilni kampanji

Dodik je spremembe v državni diplomaciji napovedal med letošnjo predvolilno kampanjo. Takrat je izrazil nezadovoljstvo z delovanjem veleposlanikov srbske narodnosti, ki se pri svojih potezah niso posvetovali z najvišjimi političnimi predstavniki srbske entitete v BiH Republike Srbske, ki jo je takrat še vodil.

Po prevzemu položaja v predsedstvu BiH je izjavil, da bo zahteval umik vseh veleposlanikov in generalnih konzulov srbske narodnosti ter predlagal nove, ki bodo "upoštevali interese" Republike Srbske.

Odstavili tiste, ki sta jih imenovala Čović in Ivanić

Tudi hrvaški član predsedstva Željko Komšić je pred kratkim napovedal, da bo ocenil delovanje diplomatov iz vrst hrvaškega naroda v BiH ter posledično zahteval spremembe na diplomatskih predstavništvih.

V BiH izpostavljajo, da so bili danes odstavljeni diplomati, ki sta jih v minulih štirih letih na vodilne položaje na veleposlaništvih in drugih diplomatskih predstavništvih imenovala nekdanji hrvaški in srbski član predsedstva BiH, Dragan Čović in Mladen Ivanić.

HDZ BiH: Gre za politični revanšizem

Oditi so morali diplomati, ki jih je imenoval Dragan Čović. Foto: STA V HDZ BiH, ki jo vodi Čović, so bili še posebej ogorčeni zaradi današnjega Komšićevega odpoklica vseh veleposlanikov hrvaške narodnosti. Menijo, da gre za "politični revanšizem" in "nadaljevanje poskusov nelegitimnega hrvaškega člana državnega vrha", da bi Hrvate izobčil iz oblasti, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

V največji hrvaški stranki v BiH, tako kot v hrvaškem državnem vrhu, vztrajajo, da je Komšić na oktobrskih volitvah zmagal z glasovi Bošnjakov, in ne Hrvatov, ter da zaradi tega ni legitimen predstavnik Hrvatov v predsedstvu BiH.

Vodenje zunanje politike v BiH je v skladu z daytonskim sporazumom v pristojnosti države BiH, ki jo oblikuje predsedstvo države. To pa ima tudi edino pooblastila za imenovanja veleposlanikov in generalnih konzulov.

Dosedanja praksa je temeljila na etničnem oblikovanju diplomatske mreže BiH, na podlagi katere so trije člani predsedstva predlagali diplomate iz narodov, iz katerih tudi sami izhajajo, da bi na vodilna mesta v veleposlaništvih in generalnih konzulatih postavil svoje kadre.