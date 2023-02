Bela hiša: Biden bo Putinu in Rusom poslal sporočilo #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden bo prvo obletnico ruske agresije na Ukrajino prihodnji teden obeležil s potovanjem na Poljsko. Tam se bo pogovarjal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premierjem Rishijem Sunakom in italijansko predsednico vlade Giorgio Meloni, so sporočili iz Bele hiše. Iz Varšave bo ameriški predsednik poslal sporočilo Vladimirju Putinu in ruskemu ljudstvu, je povedal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby.

"Ko se bližamo naši prvi obletnici, lahko s ponosom rečemo, da naša podpora Ukrajini ostaja močna in da je mednarodna koalicija za pomoč Ukrajini močnejša kot kdajkoli prej," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby.

Ameriški predsednik Joe Biden se bo naslednji teden na Poljskem po telefonu pogovarjal z ameriškimi zavezniki. Kot je pojasnil Kirby, bodo to francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Rishi Sunak in italijanska premierka Giorgia Meloni.

Kirby je znova ponovil, da Biden naslednji teden ne namerava obiskati Ukrajine ali se pogovarjati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je decembra sprejel v Beli hiši. Bo pa iz Varšave ameriški predsednik poslal sporočilo Vladimirju Putinu in ruskemu ljudstvu

Biden se bo v Varšavi sicer srečal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in nagovoril poljski narod.

Biden je Poljsko nazadnje obiskal pred slabim letom dni, ko je v izjavi ruskega predsednika označil za "krvoločnega" in ocenil, da "ne more ostati na oblasti". Iz Bele hiše so kasneje sporočili, da Biden ni pozval k zamenjavi vlade v Rusiji.

Milijardo dolarjev težka pogodba ameriške vojske: proizvajali bodo topniško strelivo

Ameriška vojska je objavila skoraj milijardo dolarjev vredno pogodbo za povečanje proizvodnje topniškega streliva kalibra 155 mm, ki ga Ukrajina uporablja v velikih količinah. Vojaški podjetji General Dynamics Ordnance & Tactical Systems in American Ordnance se bosta potegovali za posamezna naročila streliva v okviru pogodbe v vrednosti 993,7 milijona dolarjev, so sporočili iz ameriške vojske. Cilj je proizvesti med 12 tisoč in 20 tisoč dodatnih topniških granat na mesec.

Novico so sporočili, potem ko je vojska dvema drugima podjetjema dodelila 522 milijonov dolarjev vredno pogodbo za nakup streliva istega kalibra v okviru mehanizma Pentagona za pomoč Ukrajini.

Novembra je ameriški uradnik dejal, da ruske sile izstrelijo približno 20 tisoč granat na dan, Ukrajinci pa med štiri in sedem tisoč granat na dan, kar je več, kot lahko zahodni proizvajalci orožja proizvedejo. Proizvodnja topniškega streliva traja kar nekaj časa, zaloge pa se hitro porabljajo. Količina streliva, ki ga uporabljata Ukrajina in Rusija, se je sicer od novembra zaradi zime nekoliko zmanjšala.