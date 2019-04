Migrante z ladje Alan Kurdi bodo sprejele štiri države EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Migrante z ladje Alan Kurdi bodo sprejeli Francija, Nemčija, Luksemburg in Portugalska, je danes sporočila malteška vlada. Ladja je migrante pred obalo Libije rešila 3. aprila, malteške oblasti pa ji doslej niso izdale dovoljenja za pristanek. Prav tako ladja ni smela pristati v Italiji.

Nobeden od 62 migrantov ne bo ostal na Malti, temveč jih bodo z letali prepeljali v omenjene štiri države, so pojasnili v Valletti, kjer so se še zahvalili Evropski komisiji za posredovanje pri članicah EU in iskanje rešitve, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ladja Alan Kurdi je v lasti nemške nevladne organizacije Sea-Eye. Malteške oblasti, podobno kot italijanske, ladjam z rešenimi migranti ne dovolijo več pristati v svojih pristaniščih. Kot opozarjajo, nase ne morejo prevzeti dodatnega bremena migrantov ter terjajo solidarnost drugih držav EU, obenem pa nevladne organizacije pozivajo, naj upoštevajo mednarodno zakonodajo in prenehajo z akcijami.

Salvini pozdravil dogovor

Prek Twitterja se je odzval tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je pozdravil dogovor o sprejemu migrantov, obenem pa nevladne organizacije pozval, naj se ne postavljajo nad zakone.

Ladja Alan Kurdi je bila sicer, potem ko je ob libijski obali rešila migrante, najprej namenjena na italijanski otok Lampedusa in se je šele kasneje usmerila proti Malti.

Malteške oblasti tudi po dogovoru o sprejemu migrantov ladji ne dovolijo v pristanišče, temveč bo migrante z nje na morju prevzela malteška ladja in jih pripeljala v Valletto.

Na ladji je trenutno 62 migrantov. Rešili so jih sicer 64, vendar so dve ženski že pred tem iz zdravstvenih razlogov prepeljali na Malto. Minulo noč so na Malto zaradi izčrpanosti prepeljali tudi člana posadke ladje Alan Kurdi, je sporočila organizacija Sea-Eye.