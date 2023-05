Mesto, v katerem bo pri vsaki novi stavbi moral biti prostor z rastlinami

V Frankfurtu je od 10. maja v veljavi nov statut, po katerem je pri vseh novogradnjah in predelavah zemljišč in zgradb treba upoštevati nov statut o oblikovanju odprtega prostora in podnebja – t. i. statut o odprtem prostoru.

Kot piše na spletni strani mesta Frankfurt, naj bi novi statut zagotovil ustrezno in zadostno ozelenitev ter zasaditev odprtih površin in objektov na območju mesta. To naj bi prispevalo k lokalnemu izboljšanju podnebja in biotske raznovrstnosti, zlasti v gosto pozidanih delih mesta.

Ozelenitev z rastlinami

Po statutu odprtih prostorov je treba dvorišča in dele fasade ter ustrezne strešne površine ozeleniti z rastlinami. Izogibati se je treba tesnjenju in ustvariti območja s sencami.

"V zadnjih treh sušnih poletjih smo izkusili, kako močno se mesto lahko segreje, in bili smo veseli vsakega zelenega otoka, vsakega zelenega dvorišča ali zasenčenega zidu hiše," je povedala Rosemarie Heilig, vodja oddelka za podnebje in okolje v frankfurtski mestni upravi.

Mesto, odporno na podnebne spremembe?

V Frankfurtu pričakujejo, da bo statut pomagal narediti mesto odporno na podnebne spremembe, saj bodo po besedah Heiligove tako vroča poletja doživljali pogosteje in bodo verjetno še bolj neznosna.

V mestni upravi tudi pričakujejo, da bo novi statut mesto zaščitil tudi pred drugo nevarnostjo v času podnebnih sprememb – močnim deževjem. "Kajti s statutom odprtega prostora preprečujemo tudi vse večjo pozidavo območij," še pravi Heiligova.

Obveznost ozelenitve ne velja za vse stavbe v mestu

Obveznost ozelenitve velja samo za dele stavb ali zemljišč, ki so na novo zgrajeni ali spremenjeni. To pomeni, da na primer ob predelavi strehe ni treba ozeleniti tudi fasade ali odprtega prostora na nepremičnini. Statut tudi ne predvideva obveznosti izboljšave obstoječih stavb.