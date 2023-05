Radi pijete kavo? Morda je to slaba novica za vas.

Upravljalci plantaž kavovca od Hondurasa do Etiopije že zdaj opozarjajo, da ta rastlina močno trpi zaradi podnebnih sprememb, Christian Aid zato po poročanju nemške tiskovne agencije dpa britanske oblasti poziva na pomoč, in sicer tako, da odpišejo zgodovinske dolgove plantažnikov in pomagajo sanirati izgube in škodo, povzročeno s segrevanjem ozračja.

Britanska nevladna organizacija je izračunala, da se bo obseg površin, primernih za gojenje kavovca, zaradi naraščajočih temperatur in nepredvidljivih pogojev na svetovni ravni skrčil za 54,4 odstotka. Zmanjšanja naj ne bi preprečil niti uspeh pri doseganju zastavljenega podnebnega cilja, to je omejiti globalno segrevanje na 1,5 do dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko raven.

Več kot polovico kave, ki jo spijejo na Otoku, prihaja iz Brazilije in Vietnama, ti dve državi pa sta med najbolj ranljivimi glede na podnebne spremembe. Vietnam je v začetku maja zabeležil rekordno visoko temperaturo, 44,1 stopinje Celzija, ekstremne temperature imajo tudi sosednje države.

Naraščajoče temperature, pa tudi nepredvidljive padavine, bolezni, suše in zemeljski plazovi, ki jih povzročajo podnebne spremembe, tako ogrožajo industrijo kave in njene proizvajalce.