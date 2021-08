Merklovi se obeta 15 tisoč evrov pokojnine na mesec

Do tega zneska bo Angela Merkel upravičena po več letih dela v nemškem parlamentu in potem na položajih ministrice ter na koncu nemške kanclerke.

Pravica do pisarne in več zaposlenih

Ob pokojnini pa bo bodoča bivša kanclerka dobila tudi pravico do financiranja pisarne, v kateri bo lahko zaposlila direktorja pisarne, dva pomočnika, tajnico in voznika. Do svoje pisarne imajo sicer v Nemčiji pravico vsi nekdanji kanclerji in predsedniki republike.

Angela Merkel, voditeljica nemških krščanskih demokratov (CDU), nemško vlado vodi od leta 2005. Prvič je bila v bundestag izvoljena leta 1990 po združitvi obeh Nemčij, nato pa je bila v vladi pod vodstvom Helmuta Kohla najprej ministrica za ženske in mladino (1991-1994), zatem pa ministrica za okolje (do 1998). Po volilnem porazu Kohla je postala generalna sekretarka CDU.

Preberite še: