Merklova v Zagrebu ostro proti populizmu v EU

Angela Merkel je na obisku na Hrvaškem prvič po letu 2011. Najprej je imela dvostransko srečanju z Andrejem Plenkovićem, nato pa bo podprla vodilnega kandidata Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika Evropske komisije Manfreda Webra na predvolilnem zborovanju vladajoče hrvaške stranke HDZ v zagrebški športni dvorani Dražen Petrović.

Nemška kanclerka je stopila pred novinarje skupaj s Plenkovićem po njunem srečanju na sedežu hrvaške vlade. Ni hotela komentirati politične krize v Avstriji, ki jo je povzročil današnji odstop podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja in vodje poslanske skupine svobodnjakov (FPÖ) Johanna Gudenusa zaradi korupcijskega škandala. Pojasnila je, da ne more govoriti o tem, preden ji bo razmere pojasnil njen avstrijski kolega Sebastian Kurz. Meni, da je potrebno počakati na razplet dogodkov.

Obenem je dodala, da v EU obstajajo struje, ki "prihajajo iz različnih smeri in prezirajo skupne evropske vrednote ter si želijo uničiti unijo". Poudarila je, da se je proti temu potrebno odločno boriti. Med drugim je ocenila, da so mir, varnost in svoboda pomembni v boju proti populizmu.

Merkel in Plenković sta izpostavila dobre odnose med Nemčijo in Hrvaško ter napovedala tesno sodelovanje v letu 2020, ko bosta v polletnih mandatih najprej Hrvaška potem pa Nemčija predsedovali EU. Plenković je med drugim povedal, da je nemški kanclerki pojasnil hrvaške ambicije za vstop v območji schengna in evra. Merkel je dodala, da je mogoče pričakovati, da bo Hrvaška v naslednjem mandatu Evropske komisije in Evropskega parlamenta dosegla oba cilja.

Weber: Hrvaška je dober kraj za obisk, ker je hrvaška vlada proevropska

Danes bo nagovorila tudi udeležence predvolilnega zborovanja HDZ, na katerem bo osrednji govorec Weber. Spitzenkandidat EPP se je po prihodu v Zagreb na zagrebškem Cvetnem trgu neformalno srečal s kandidati HDZ na evropskih volitvah, ko je tudi povedal, da z obiskom želi pokazati duh enotnosti EPP.

"Hrvaška je dober kraj za obisk, ker je hrvaška vlada proevropska, si prizadeva za vstop v schengen, kot tudi za pridobitev sredstev iz evropskih skladov," je izjavil Weber.

Preberite še: