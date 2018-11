Merklova priznala napake pri begunski politiki

Nemška kanclerka Angela Merkel je med obiskom v mestu Chemnitz, kjer so avgusta in septembra potekali nasilni protesti skrajne desnice, znova priznala, da je nemška vlada pri svoji begunski politiki naredila napake.

Napake po njenih besedah niso naredili s tem, ko so za kratek čas pomagali beguncem, ampak s tem, ker niso pravočasno poskrbeli za izvorne države in izvorne regije, je Merklova povedala v današnjem pogovoru z bralci časnika Freie Presse, ki so jo tudi povabili v Chemnitz. Izrazila je obžalovanje, da pri priznavanju varnih držav v parlamentu ni bilo napredka.

Kanclerka se v Chemnitzu mudi tri mesece po tistem, ko je bil tam zaboden 35-letni nemški državljan kubanskega rodu. Umor, ki so ga osumljeni trije prosilci za azil, je sprožil proteste skrajne desnice proti tujcem. Na nasilnih protestih so se skrajni desničarji spopadli z njihovimi nasprotniki, ki so prav tako protestirali. V povezavi s protesti so aretirali šest desničarskih teroristov.

Ob začetku obiska v mestu v zvezni deželi Saška se je Merklova srečala tudi z mladimi košarkarji tamkajšnjega košarkarskega kluba.