Merklova ponovno izvoljena za kanclerko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sprejemam izvolitev," je po objavi izida glasovanja dejala Merklova. Ob njej je bila njena 89-letna mati Herlind Kasner, prvič do zdaj pa je bil na glasovanju navzoč tudi njen mož Joachim Sauer.

Merklova je po izvolitvi v bundestagu odšla v predsedniško palačo Bellevue k nemškemu predsedniku Frank-Walterju Steinmeierju, ki jo je uradno imenoval za kanclerko, nato pa je slovesno prisegla pred predsednikom parlamenta Wolfgangom Schäublejem, ki ji je zaželel "vse dobro na težki poti".

Bundestag bo zdaj potrdil še člane njene vlade in nova vlada naj bi se popoldne že sestala na prvi seji. Že v petek pa bo Merklova odpotovala na prvi obisk v tujino v novem mandatu, in sicer v Pariz na srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

63-letna vodja krščanskih demokratov je na čelu nemške vlade od leta 2005, tokrat pa bo že tretjič vodila veliko koalicijo, ki jo poleg konservativne unije CDU/CSU sestavljajo socialdemokrati.

Sestavljanje vladne koalicije je trajalo rekordno dolgo. Po volitvah septembra lani je skušala Merklova najprej oblikovati koalicijo z Zelenimi in liberalci, a so pogovori propadli, zato so sledila pogajanja s socialdemokrati.