Merklova in Macron naredila korak k vzpostavitvi evropske vojske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Merklova in Macron sta s podpisom dokumenta na 56. obletnico sklenitve elizejske pogodbe potrdila nov dogovor o prijateljstvu in krepitvi že tako tesnih odnosov med državama.

Merklova in Macron sta s podpisom dokumenta na 56. obletnico sklenitve elizejske pogodbe potrdila nov dogovor o prijateljstvu in krepitvi že tako tesnih odnosov med državama. Foto: Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes v nemškem Aachnu podpisala novo pogodbo o sodelovanju med Nemčijo in Francijo. Kot je ob podpisu dejala Merklova, je cilj pogodbe zgraditi "skupno vojaško kulturo" in prispevati k vzpostavitvi evropske vojske.