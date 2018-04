Melanija pripravila večerjo za francoskega predsednika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Planet TV

Še posebej se je izkazala v tem tednu, ko sta z Donaldom Trumprom šele prvič v njegovem mandatu pripravila državniško večerjo. Ob obisku francoskega predsednika Emnanuela Macrona in njegove žene Brigitte. Melanija blesti ne le z brezhibno toaleto, Američane je navdušila tudi z izbranim okusom pri pripravi dogodka.

Kakšen bo sedežni red, kakšni prti bodo na mizi, kakšno cvetje bo v vazah in predvsem to, kaj bo na krožnikih. Melania se je na prvo državniško večerjo dobro pripravila. Izbrala je smetanovo barvo v kombinaciji z zlato. Na jedilnik - s francoskim pridihom seveda - pa uvrstila kozji sir, jagnjetino in kolač z nektarinami.

Goste sprejela v Chanelovi obleki

Pa ne le, kaj bodo gostje jedli, sinoči je bilo še kako pomembno, kaj so oblekli. No, Melania je 120 povabljencev sprejela v Chanelovi srebrni obleki.

Modne kritičarke tudi sicer prikimavajo njeni eleganci ob sprejemu francoskega prvega para. S prefinjenim belim kostimom v kombinaciji s klobukom je dokazala, da je res prava modna ikona, pravijo.

Trump in Macron tarča posmeha

Dodatne točke si je Melania ta teden prislužila še, ko se je sama udeležila pogreba nekdanje ameriške prve dame Barbare Bush. Če je doslej veljala za prvo damo, ki to pravzaprav ni, ker se je raje držala bolj v ozadju, je zdaj dokazala, da ji ta vloga le ni tako tuja.

A če je Melania te dni naravnost blestela, sta Trump in Macron postala tarča posmeha.

Ker sta se, naj bo prijateljsko ali pokroviteljsko, za državnika pač malo preveč trepljala in objemala.