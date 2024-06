Na včerajšnjem prvem televizijskem soočenju ameriških predsedniških kandidatov je Joeja Bidna spremljala njegova žena Jill, Melania Trump pa se soočenja ni udeležila in s tem prekršila več desetletij trajajočo ameriško tradicijo.

Na prvem televizijskem soočenju ameriških predsedniških kandidatov, ki je sinoči po mnenju velike večine ameriških političnih analitikov povzročilo resno zaskrbljenost pri demokratih glede Joeja Bidna, republikanci pa so bili z nastopom Donalda Trumpa zadovoljni, je ameriškega predsednika Bidna spremljala njegova žena Jill Biden in ga po koncu tudi pospremila z odra, poleg tega pa je moža tudi objela in poljubila.

Donald Trump se je na prvem soočenju pojavil brez žene Melanie. Foto: Reuters

Soočenja pa se ni udeležila Trumpova žena Melania Trump, ki je s tem prekršila večdesetletno ameriško tradicijo, je poročal Daily Mail. Trump se je na odru tako znašel sam. Trumpov tabor se je ob vprašanju, ali se bo nekdanja prva dama udeležila prvega predsedniškega obračuna, zavila v molk.

Melania Trump se je sicer udeležila vseh razprav v volilnih ciklih 2016 in 2020.

"Družine so se začele redno udeleževati razprav leta 1976 in bilo bi precej šokantno, če bi žena kandidata prekinila to tradicijo," je še pred soočenjem dejal predsedniški zgodovinar dr. Lindsay Chervinsky.

Zakaj se Melania ni udeležila sinočnjega soočenja kandidatov za zdaj še ni znano.