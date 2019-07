Mehiškega kralja mamil v ZDA obsodili na dosmrtni zapor

Nekdanjega vodjo mamilarskega kartela Sinaloa je Mehika izročila ZDA, potem ko je Joaquin Guzman El Chapo dvakrat pobegnil iz zapora. Mehika ga je ZDA izročila, potem ko je od ameriških oblasti dobila zagotovilo, da ZDA zanj ne bodo zahtevale smrtne kazni.

Mehika je El Chapa izročila ZDA po tem, ko je od ameriških oblasti dobila zagotovilo, da ZDA zanj ne bodo zahtevale smrtne kazni. Foto: Reuters

Porota je mehiškega kralja mamil po odmevnem sodnem procesu spoznala za krivega za zločine, za katere je dosmrtni zapor po zakonu najmanjša mogoča kazen. Sodnik Brian Cogan tako ni niti mogel sprejeti drugačne sodbe.

Sodnik je zavrnil zahtevo za novo sojenje

Guzmanovi odvetniki so ob izreku sodbe zaprosili za novo sojenje, saj trdijo, da je bila obtoženemu zanikana pravica do poštenega sojenja, ker so porotniki spremljali medijska poročila o primeru. Pritožili so se tudi nad razmerami v newyorškem zaporu. Sodnik je zahtevo za novo sojenje zavrnil. Guzmana bodo premestili v zapor z najvišjo mogočo varnostjo v Florenceu v Koloradu.