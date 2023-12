Medicinska sestra iz pekla: pacientom je vbrizgala vodo iz pipe, več mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od članov osebja v bolnišnici Asante Rogue Regional Medical Center v Medfordu v ameriški zvezni državi Oregon, šlo naj bi za medicinsko sestro, je več pacientom namesto fentanila vbrizgal vodo iz pipe, da bi s tem prikril lastno zlorabo substance, ki v primeru rekreativne uporabe sicer velja za eno najbolj smrtonosnih drog . Ameriški mediji so sprva poročali zgolj o eni domnevni smrti, nato pa se je izkazalo, da bi naj zaradi takšnega ravnanja lahko umrlo celo deset pacientov bolnišnice.

Več virov iz bolnišnice Asante Rogue v Medfordu je za ameriški medij NBC News razkrilo, da je v sumljivih okoliščinah umrlo devet oziroma po nekaterih informacijah kar deset pacientov v intenzivni negi.

Za njihove smrti naj bi bila kriva zamenjava protibolečinskega zdravila fentanila z navadno vodo iz pipe, ki jim jo je v žilo vbrizgal eden od članov osebja bolnišnice, domnevno medicinska sestra. Ker voda iz pipe ni sterilna, je to pri pacientih povzročilo okužbe z bakterijami, kot je pseudomonas aeruginosa, in posledično vnetja, ki so bila zanje usodna.

Fentanil je eno od protibolečinskih zdravil, ki jih odvisniki od drog, predvsem opioidov, ki so hkrati tudi sami zaposleni v zdravstvenih ustanovah v ZDA, iz bolnišničnih zalog kradejo najpogosteje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Policija v Medfordu je za NBC News potrdila, da preiskujejo dogajanje v bolnišnici Asante Rogue Regional Medical Center, več podrobnosti pa ni razkrila. Za zdaj niso pridržali še nobene osebe.

Zdravnik Robin Miller je v komentarju za NBC News sicer dejal, da ne razume, zakaj bi pacientom nekdo, ki je želel prikriti zlorabo fentanila, vbrizgal vodo iz pipe, saj so v bolnišnici zagotovo na voljo bolj sterilne alternative, ki ne bi ogrozile življenja pacientov, še posebej najbolj slabotnih v intenzivni negi.