Mayeva pričakuje dodatna pojasnila EU glede irskega varovala

Britanski parlament danes nadaljuje razpravo o dogovoru o brexitu. Britanska premierka Theresa May je ob tem poudarila, da pričakuje še dodatna pojasnila evropskih kolegov o spornem varovalu, s katerim bi se izognili trdi meji na Irskem otoku. Poslanci so medtem odločili, da morala vlada v primeru zavrnitve dogovora v treh dneh predstaviti načrt B.

Britanski poslanci danes nadaljujejo razpravo o dogovoru o brexitu, ki so jo začeli decembra. Po napovedih bo razprava trajala več dni, prihodnji torek pa naj bi poslanci naposled glasovali o dogovoru. To bi morali storiti že 11. decembra lani, a je parlament glasovanje zaradi premajhne podpore dogovoru na pobudo premierke Therese May preložil.

Z evropskimi voditelji v tiku glede spornega varovala

Premierka je danes v parlamentu povedala, da je v stiku z evropskimi voditelji glede spornega varovala, ki v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko. "Ti pogovori so pokazali, da so možna dodatna pojasnila o varovalu. Pogovori pa se bodo nadaljevali v prihodnjih dneh,", je povedala. Zagotovila, da bo varovalo začasno, bi lahko dobila še pred glasovanjem, je dejala po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Mayeva je zagotovila še, da bodo poslanci v primeru, da do decembra 2020, ko se bo izteklo prehodno obdobje, ne bodo končani pogovori z Brusljem o prihodnjih odnosih, glasovali o podaljšanju tega obdobja ali uveljavitvi varovala.

Vodja laburistov govori o "metanju peska v oči"

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je ta predlog ostro zavrnil in ga označil za "metanje peska v oči". "Poslanci želimo videti jasne pravne spremembe dokumenta, ki ga imamo na mizi," je poudaril.

Britanska vlada je sicer že dopoldne predstavila predlog, ki bi severnoirskemu regionalnemu parlamentu dal pomembnejšo vlogo pri uveljavitvi tega varovala. S tem si želijo zagotoviti podporo severnoirskih unionistov (DUP), ki v parlamentu podpirajo manjšinsko vlado Mayeve. Vendar pa je poslanec DUP Nigel Dodds te ukrepe označil za "kozmetične in nesmiselne". "Mednarodno zavezujočega dogovora, ki vsebuje varovalo, ne bomo podprli," je povedal. Tako podpora dogovoru med poslanci kljub vsem prizadevanjem in zagotovilom Mayeve ostaja nizka, saj mu nasprotujejo poslanci laburistov, DUP in tudi nekateri poslanci vladajočih konservativcev.

Je pa vlada danes doživela nov poraz, saj so poslanci s 308 glasovi za in 297 proti podprli amandma, ki vlado zavezuje, da bo morala v primeru zavrnitve dogovora v treh dneh predstaviti načrt B. Trenutna zakonodaja določa 21 dni.



Če spodnji dom parlamenta dogovora ne bo podprl, je vse verjetneje, da bo Velika Britanija iz EU izstopila brez dogovora z Brusljem. V tem primeru jo čaka kaos v prihodnjih odnosih z EU, najpomembnejšim zunanjim trgom in velika negotovost v odnosih s tretjimi državami.