Mati ubila avtističnega sina #video

Petinštridesetletna Patricia Ripley je policiji v okrožju Miami-Dade na Floridi sprva zatrjevala, da sta dva temnopolta moška v četrtek okoli 21. ure ustavila avtomobil, v katerem sta se peljala s sinom. Grozila naj bi ji z nožem in zahtevala droge. Ker jih ni imela, naj bi ji odvzela mobilni telefon in ugrabila devetletnega sina Alejandra, ki je bil avtist in ni govoril, poročajo ameriški mediji.

Truplo njenega sina so našli nekaj ur kasneje, je po poročanju CNN povedala Katherine Fernandez Rundle, državna tožilka v Miamiju.

Šele po tem, ko so se v policijski preiskavi pojavili nasprotne izjave prič in videoposnetki, je Ripleyjeva priznala uboj sina. Posnetek je prikazoval Ripleyjevo, kako je isti dan okoli 19. ure sina vrgla v vodni kanal. Bližnji prebivalci so zaslišali kričanje devetletnika in ga rešili. Le uro kasneje je mati sina vrgla v neki drug kanal, od koder pa ga ni uspelo rešiti nikomur, zato se je utopil.

Policija je žensko aretirala v soboto in jo obtožila storitve namernega poskusa umora, poročajo mediji.