Maroko bo za popotresno obnovo namenil skoraj 11 milijard evrov

Financiranje bo potekalo iz sredstev državnega proračuna, lokalnih prispevkov in mednarodne pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Maroko je v sredo predstavil program za obnovo območij, ki jih je v začetku meseca prizadel uničujoč potres. V okviru programa bodo v obdobju petih let za obnovo poškodovane infrastrukture, ponovno nastanitev prizadetih prebivalcev ter spodbujanje gospodarskih in zaposlitvenih dejavnosti namenili skoraj 11 milijard evrov.

Sestanku, na katerem so razpravljali o programu za obnovo in sanaciji regij, ki jih je prizadel potres, je predsedoval maroški kralj Mohamed VI. V obdobju petih let bo za prizadeta območja namenjenih okoli 11 milijard evrov, kar bo omogočilo pomoč približno 4,2 milijona ljudi, je sporočila maroška tiskovna agencija MAP.

V potresu z magnitudo 6,8, ki je 8. septembra prizadel Maroko, je umrlo skoraj tri tisoč ljudi, še več tisoč pa je bilo poškodovanih. Potres je izbrisal celotne vasi v gorovju Atlas, hudo je bil prizadet tudi Marakeš. Po navedbah oblasti je bilo popolnoma ali delno porušenih približno 50 tisoč hiš.