Madžarska zaostruje pogoje za prekinitev nosečnosti

V skladu z odlokom, ki ga je podpisal madžarski notranji minister Sandor Pinter, bodo morale ženske ob vlogi za splav predložiti zdravniško potrdilo, v katerem je navedeno, da so bile "jasno seznanjene z dejavniki, ki kažejo na prisotnost življenjskih funkcij zarodka".

Na Madžarskem lahko ženske prekinejo nosečnost do 12. tedna, če so v osebni stiski, novi odlok pa pomeni, da morajo pred prekinitvijo nosečnosti poslušati srčni utrip svojega zarodka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Madžarski premier Viktor Orban, ki je na oblasti od leta 2010, se rad predstavlja kot zagovornik krščanskih vrednot in ideala tradicionalne družine, hkrati pa se, kot poroča dpa, zaveda, da bi bila skoraj popolna prepoved splava – tako kot na Poljskem – v njegovi državi izjemno nepriljubljena.

Predlog, da bi bilo poslušanje srčnega utripa zarodka pogoj za prekinitev nosečnosti, je prva oznanila skrajno desničarska stranka Mi Hazank (Naša domovina), ki je pozdravila dejstvo, da "bodo matere zdaj poslušale srčni utrip zarodka", čeprav to v besedilu ni izrecno navedeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsaj nekaj sekund bo mati lahko slišala otroka, preden bo opravljen splav," je v objavi na Facebooku zapisala poslanka Dora Duro.

Pritisk na ženske se povečuje

Organizacije za pravice žensk menijo, da zaostrovanje pogojev za prekinitev nosečnosti povečuje pritisk na ženske, ki so zaradi neželene nosečnosti že tako ali tako v izjemno težkem položaju.

Nevladna organizacija Amnesty International je opozorila na "skrb vzbujajoč korak nazaj". Tiskovni predstavnik Aron Demeter je po poročanju AFP opozoril, da bo ta odločitev, ki je bila sprejeta "brez kakršnega koli posvetovanja", otežila dostop do splava in "dodatno travmatizirala ženske, ki so že tako v težkem položaju".