Madžarska se odpoveduje spornim upravnim sodiščem

"Vlada predlaga parlamentu, da za nedoločen čas preloži uvedbo sistema upravnih sodišč," je danes na novinarski konferenci v Budimpešti sporočil vodja kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana Gergely Gulyas.

Sodišča naj bi nadzoroval pravosodni minister

Pravosodna reforma, ki jo je decembra lani potrdil madžarski parlament, je predvidevala ustanovitev administrativnih oziroma upravnih sodišč, ki naj bi začela delovati do leta 2020. Sodišča naj bi razsojala v sporih glede odnosov v javni upravi in z njo. Tako bi denimo odločala o pritožbah na izide volitev in odločitvah nadzornikov medijev. Ker naj bi jih nadzoroval pravosodni minister, kritiki menijo, da bi Orban z upravnimi sodišči okrepil politični nadzor nad sodišči in vzpostavil vzporedni sodni sistem.

Med najostrejšimi kritiki reforme je bila Beneška komisija, svetovalni organ Sveta Evrope o ustavnih vprašanjih. Kot glavno težavo so izpostavili, da bi vlada imela glavno besedo pri imenovanju najpomembnejših sodnikov. Po teh kritikah je vlada v Budimpešti v začetku leta že spremenila nekatere dele reforme, zdaj pa se je presenetljivo odpovedala ustavnim sodiščem. Gulyas je danes poudaril, da bi bila nova sodišča v središču številnih razprav v svetu, kar bi, četudi neutemeljeno, vrglo senco dvoma na neodvisnost sodstva.

Obtožbe Bruslja glede neodvisnosti sodstva na Madžarskem zaradi sprememb pri imenovanju sodnikov po besedah Gulyasa kažejo, da je tveganje za odprt konflikt preveliko, zato so se pripravljeni povsem odreči novim sodiščem, če bo to potrebno.

Orban išče bližino EPP

Analitiki v Budimpešti najnovejšo potezo Orbanove vlade povezujejo z izidi evropskih volitev. Orban je računal, da se bodo desničarski populisti po volitvah znatno okrepili, a ker se njegova pričakovanja niso uresničila, spet išče bližino največje evropske politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP). Ta je njegovemu Fideszu ob strinjanju te stranke marca zamrznila članstvo.