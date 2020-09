Luksuz za 40 milijonov evrov: to nameravajo zgraditi na hrvaškem otoku

V zalivu Šipova, ki se ponaša s peščeno plažo, nameravajo zgraditi 82 hotelskih suit, velikih po 120 kvadratnih metrov, 21 hotelskih apartmajev, pet luksuznih vil, hotelsko recepcijo, manjšo marino in restavracijo na plaži. Celoletni obisk si bodo poskušali zagotoviti s sodobnim termalnim centrom. Temeljni kamen za začetek gradnje naj bi postavili jeseni prihodnje leto.

Celotno turistično središče naj bi imelo 360 postelj, od tega 125 v hotelskem delu. Za prevoz po resortu bodo gostje predvidoma lahko uporabljali električna vozila.

Investitorji z Mauritiusa so se po poročanju portala jutarnji.hr resno lotili projekta in že večkrat obiskali otok, lokalne oblasti na Šolti pa jim prav tako zavzeto pomagajo pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj in urejanju birokracije.