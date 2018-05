Libanonci po desetletju spet na volitvah

V Libanonu so lani poleti sprejeli novo volilno zakonodajo, po kateri bodo volivci oddali dva glasova. Prvi glas bo namenjen stranki, drugi pa kandidatu iste stranke.

Po novem proporcionalnem sistemu naj bi se glasovi razdelili bolj pravično. Pred tem je namreč v državi veljal večinski volilni sistem, ki pa je zmagovalni stranki v posameznem okraju podelil pravico do vseh razpoložljivih sedežev, zaradi česar so bile manjšinske stranke izrinjene.

Libanonski politični sistem so oblikovali po 15-letni državljanski vojni, ki se je končala leta 1989 ob sklenitvi mirovnega sporazuma iz Taifa. Po sporazumu so bili sedeži 128-članskega enodomnega parlamenta razdeljeni glede na kvote za vsako od priznanih verskih sekt, premierski stolček pa je rezerviran za sunita.

Večjih sprememb ne bo

Politologi sicer predvidevajo, da kljub spremenjeni zakonodaji ne bo večjih sprememb v parlamentu, saj bodo večino glasov dobile večje uveljavljene stranke, ne pa tudi manjše civilne družbe, ki so se pojavile v zadnjih letih. Glavni spopad se tako pričakuje med dosedanjo vladajočo koalicijo 14. marec premierja Saada Haririja, ki jo podpirajo ZDA in Savdska Arabija, ter koalicijo 8. marec, ki jo vodi šiitsko gibanje Hezbolah.

Na tokratnih volitvah je med 583 kandidati tudi 111 žensk, kar je precej več kot na zadnjih volitvah leta 2009, ko je kandidiralo le 15 političark, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Bil sem med prvimi, ki so oddali svoj glas, saj mislim, da je to dan izziva," je za dpa povedal volivec Nazir Chabaan. "Zame je to dan nacionalne dolžnosti in na volitvah moramo sodelovati vsi, saj izbiramo nove ljudi, ki nas bodo predstavljali," je dodala Mona abi Khalil.

Foto: Reuters

Več kot 3,6 milijona volilnih upravičencev

Volišča so se odprla ob 7. uri po lokalnem času (ob 6. uri po srednjeevropskem), na njih pa so prisotni opazovalci iz Libanona in Evropske unije. Preliminarne rezultate bodo objavili predvidoma v ponedeljek.

Volilno pravico ima več kot 3,6 milijona ljudi, na končni izid pa bo po mnenju francoske tiskovne agencije AFP pomembno vplivala volilna udeležba.

Glasovanje spremljajo strogi varnostni ukrepi. Po navedbah notranjega ministrstva 1.880 volišč in njihovo okolico varuje več kot 20 tisoč policistov, pri zagotavljanju varnosti sodeluje tudi vojska. Predvolilna kampanja je sicer minila brez večjih varnostnih incidentov, čeprav obstaja bojazen, da bi se v Libanon lahko prelilo nasilje iz sosednje Sirije.

Libanonski predsednik Michel Aoun je v intervjuju v soboto zvečer izrazil prepričanje, da bodo volitve na oblast pripeljale bolj uravnoteženo vlado. Z novo volilno zakonodajo je "povsem zadovoljen", četudi bo z njo stranka morda izgubila nekaj sedežev. Nov sistem bo namreč prinesel "100-odstotno natančno zastopanje", je prepričan.