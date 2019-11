Libanon: na ulice tudi podporniki predsednika Aouna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podporniki Michela Aouna so se zbrali v bližini predsedniške palače v Bejrutu, nekateri med njimi so imeli s seboj tudi transparente s podobo predsednika. Aoun je položaj prevzel konec leta 2016 in obljubil reforme, obenem pa opozoril, da bo trajalo kar nekaj časa, da jih uresničijo.

V odgovor na zahteve protestnikov je premier Saad Hariri minuli teden predsedniku države že ponudil svoj odstop. Foto: Reuters

"Sestavili smo načrt, ki temelji na boju proti korupciji, na ekonomiji in na civilni družbi," je podpornikom danes pojasnil Aoun. Dodal je, da teh načrtov ne bo enostavno uresničiti: "Korupcija ne bo kar tako izginila, saj se je skozi desetletja že dodobra ukoreninila. Brez velikih naporov ne bo šlo."

Protestniki vladajočo elito pozivajo k odstopu

Protesti v Libanonu so se začeli 17. oktobra, protestniki pa na njih opozarjajo politični razred na slabo vodenje in korupcijo v času poglabljanja gospodarske krize. Vladajočo elito pozivajo k odstopu. V odgovor na njihove zahteve je minuli teden premier Saad Hariri predsedniku države že ponudil svoj odstop.

Libanon je država z enim od največjih javnih dolgov na svetu. Po uradnih podatkih je dolg konec junija znašal 85,7 milijarde dolarjev, kar je 0,7 odstotka več kot konec lanskega leta.