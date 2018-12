Lev pobegnil iz ograde v živalskem vrtu in pokončal zaposleno

V živalskem parku v ameriški zvezni državi Severna Karolina je v nedeljo lev ušel iz zagrajenega dela ograde in do smrti napadel 22-letno pripravnico. Zaposleni so pobeglega leva poskušali uspavati, a jim ni uspelo, zato so ga usmrtili. Kako mu je uspelo zapustiti ogrado, še ni jasno.

Dvaindvajsetletnica je pred komaj dvema tednoma začela pripravništvo v parku Conservators Center, v katerem nudijo vodene oglede zveri.

Kot so navedli v parku, je usposobljena ekipa čistila ogrado z levi, ko je enemu med njimi uspelo uiti iz zaprtega dela in vstopiti v del, kjer so bili ljudje. Tam je pripravnico hitro napadel in ubil. Za zdaj ni jasno, kako mu je uspelo zapustiti zaklenjeni del, so dodali po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Leva so večkrat neuspešno poskušali uspavati, nakar so ga usmrtili. Park so do nadaljnjega zaprli.