Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je januarja še nekoliko zmanjšala. Letna stopnja inflacije je bila 1,7-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke manj kot decembra, je danes v prvi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila letna inflacija po evropskem merilu pretekli mesec 2,4-odstotna.

Cene storitev so bile januarja v povprečju za 3,2 odstotka višje kot pred letom dni. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,7 odstotka dražji kot januarja. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,4 odstotka, energenti pa so se pocenili za 4,1 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energentov, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je januarja znašala 2,2 odstotka.

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, sta imeli v prvem mesecu leta Slovaška (4,2 odstotka) in Hrvaška (3,6 odstotka). Sledile so Grčija in Litva (obe 2,8 odstotka) ter Irska in Latvija (obe 2,6 odstotka). Najnižja je bila rast cen v Franciji (0,4 odstotka).

V Sloveniji so se cene, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, januarja na letni ravni zvišale za 2,4 odstotka. Na mesečni ravni pa je imela Slovenija deflacijo v višini 0,5 odstotka, je razvidno iz danes objavljenih podatkov državnega statističnega urada (Surs) in Eurostata.