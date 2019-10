Lenarčič Cerarju očita mačehovski odnos do diplomatov in države

Po poročanju Dnevnika je pomemben razlog za slovo Janeza Lenarčiča od zunanjega ministrstva tudi določilo zakona o zunanjih zadevah glede mirovanja diplomatovega delovnega razmerja v času zaposlitve v mednarodnih organizacijah. Po tem določilu diplomata, ki se po šestih letih dela ne vrne na ministrstvo in tam ne ostane vsaj za polovico obdobja mirovanja pravic, doleti pogodbena kazen.

Lenarčič opozarja na slabe razmere na ministrstvu

To je po Lenarčičevi oceni za državo škodljivo, saj slovenske diplomate odvrača od zaposlovanja v mednarodnih organizacijah in institucijah. Za mirovanje delovnega razmerja na ministrstvu v času komisarske funkcije se Lenarčič na koncu ni odločil tudi zaradi domnevno slabih razmer, ki vladajo na ministrstvu.

Lenarčič vodstvu zunanjega ministrstva, na čelu katerega je zunanji minister Miro Cerar, očita mačehovski odnos do diplomatov, diplomacije in države. Foto: STA

Za Dnevnik je namreč pojasnil, da gre pri njegovi odločitvi tudi za protestno dejanje, na katero so vplivale slabe razmere na ministrstvu in mačehovski odnos vodstva do diplomatov, diplomacije in države. Na ministrstvu so se z njegovim predlogom za odhod strinjali, ob tem pa sporočili, da so zaradi njih že sprožili proces sprememb zakona o zunanjih zadevah.

Cerar odsoten, predlogi Božiča v nasprotju z vladnimi stališči

Več o slabih razmerah na ministrstvu Lenarčič ni želel razkriti. Kot poroča Dnevnik, se v diplomatskih vrstah krepijo kritična mnenja, da na zunanjem ministrstvu vlada kaos. Zunanji minister Miro Cerar naj bi bil (pre)večkrat odstoten, stališča in predlogi državnega sekretarja Dobrana Božiča pa naj bi bila v nasprotju s stališči vlade.

Šarčev kabinet nezadovoljen s pripravami na predsedovanje

Božič naj bi se na primer zavzemal, da bi bila Slovenija pri kritikah na račun nespoštovanja vladavine prava na Poljskem in Madžarskem manj ostra. Po neuradnih informacijah močno šepajo tudi priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021, nad potekom priprav pa naj bi bili nezadovoljni tudi v kabinetu premierja Marjana Šarca.