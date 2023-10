Lajčak v Prištini predstavil načrt za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino

Posebni odposlanec EU Miroslav Lajčak, ameriški odposlanec ter predstavniki vlad Francije, Nemčije in Italije so danes v Prištini na srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem predstavili nov načrt za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino. Podrobnosti o načrtu niso posredovali, je pa Lajčak poudaril, da alternative dialogu ni.

Lajčak je na srečanju pozval k obnovitvi dialoga med Beogradom in Prištino, saj da brez tega obstaja velika verjetnost vnovičnega nasilja. "Kakršnokoli pogojevanje ali zamude niso sprejemljivi," je povedal.

Kurti se je peterici zahvalil za predstavljeni načrt in dejal, da sta sedaj nujna kakovostna refleksija in nov pristop k dialogu z Beogradom. V luči oboroženih spopadov 24. septembra v Banjski pa je poudaril pomen varnosti in kaznovanja odgovornih, da se takšni incidenti ne bi več ponovili.

Pred srečanjem je dejal, da gre za peterico "velikih in najmočnejših"

Lajčak se je kasneje skupaj s peterico v Beogradu srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je pred srečanjem ocenil, da bo danes verjetno eden najtežjih dni zanj in za Srbijo, saj "ve, zakaj prihajajo predstavniki". Podobno pa je dejal tudi po srečanju, da je bilo težko srečanje.

Pred srečanjem je še dejal, da gre za peterico "velikih in najmočnejših", medtem ko je Srbija majhna država, ki mora sama poskrbeti za zaščito svojih ljudi in otrok, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Lajčak bo načrt, ki ga je predstavil Kurtiju, sedaj predstavil tudi Vučiću. "Vedno imamo načrt. O tem smo govorili s premierjem Kurtijem in o tem se bomo pogovarjali s predsednikom Vučićem," je dejal Lajčak, ne da bi razkril vsebino načrta.

Ni alternative dialogu

Dodal je le, da ni alternative dialogu, saj le ta lahko prinese normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino ter jima odpre pot v EU. Med drugim je poudaril pomen ustanovitve skupnosti srbskih občin.

Poleg Lajčaka so v Prištino in Beograd odpotovali tudi svetovalci za varnost in zunanjo politiko francoskega predsednika, nemškega kanclerja in italijanske premierke - Emmanuel Bonne, Jens Plötner in Francesca Marie Tala - ter posebni ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano je pred tem izpostavil, da želijo z obiskom doseči konkreten napredek pri uresničitvi sporazuma o poti do normalizacije odnosov ter pri zmanjšanju napetosti na severu Kosova po oboroženih spopadih 24. septembra v Banjski.